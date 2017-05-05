Минск, 5 мая, 2017, 14:17 — ИА Регнум. 9−10 мая в Белоруссии будет значительно усилена безопасность во время проведения общественных мероприятий, заявил 5 мая начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян, сообщают «Белорусские новости».

Uvd.vitebsk.gov.by Бойцы белорусского ОМОН

Курьян отметил, что 9 мая будут развернуты оперативно-ситуационные штабы в МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД облисполкомов. Также все места проведения массовых мероприятий в Минске будут взяты под особый контроль, а в местах, где будет присутствовать большое количество народу — установят пропускной режим.

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Все места проведения мероприятий перед праздниками будут проверены саперно-пиротехническими группами, там, где необходимо, будут установлены контрольно-пропускные пункты (КПП) и организованы эвакуационные выходы.

Площадь Победы в Минске будет ограждена, вход будет осуществляться через 18 пунктов пропуска на восьми КПП. К вечеру количество КПП и пунктов пропуска увеличат до 13 и 55 соответственно.

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Напомним, в этом году на День Победы в Белоруссии не будет проходить военный парад также, как и в 2016 году. 9 мая в Минске пройдет акция «Белоруссия помнит», аналогичная российскому «Бессмертному полку», и состоится торжественное возложение цветов.