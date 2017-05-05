Новый Некоуз, Ярославская область, 5 мая, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий сотрудников оперативных служб при организации поисков 12-летнего мальчика, страдающего аутизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении следственного комитета РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

30 апреля 2017 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего ребенка-инвалида Михаила Коряжкина, который днем покинул дом, расположенный в деревне Назарьево Некоузского района Ярославской области, уехав на велосипеде в неустановленном направлении. В поисках мальчика были задействованы правоохранительные органы, волонтерские организации и спасательные службы. 3 мая тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружено на территории заброшенной деревни, в нескольких километрах от деревни Назарьево Некоузского района.

По предварительным данным, сотрудники оперативных служб ненадлежащим образом организовали поиски ребенка, несвоевременно сообщили спасательным службам, волонтерским организациям и другим правоохранительным органам о пропавшем ребенке, в связи с чем преступная халатность привела к тому, что тело ребенка был обнаружено спустя несколько дней в 5 километрах от его дома.

«В день пропажи мама Миши обратилась в местную полицию с заявлением, заявление приняли, но работали вяло, или вовсе не работали. Не их же ребёнок, не ребёнок чиновников, не родственник олигархов, просто деревенский мальчик из обычной семьи. Впереди праздники, не до ребёнка как-то. Местные жители искали своими силами, не нашли, но продолжали искать. А представители полиции и МЧС Ярославской области — нет. Несмотря на то, что это их прямые обязанности, их работа, за которую они получают зарплату. Они не просто не искали, они даже не удосужились передать информацию о том, что пропал ребёнок, в «Лиза Алерт», — написали в на своей страничке в соцсети члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

«В рамках расследования следователями будет дана жесткая и принципиальная оценка действиях сотрудников оперативных служб, ответственным за организацию поисков, которые могли предотвратить смерть ребенка, вовремя сообщив об его исчезновении» — сообщила пресс-секретарь ярославского СУ СК Кристина Гузовская.

Кроме того, следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская, биологическая, криминалистическая и другие экспертизы.