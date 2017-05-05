Женева, Швейцария, 5 мая, 2017, 14:08 — ИА Регнум.

Приход председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера на саммит в Женеве (Швейцария) 5 мая обратил на себя повышенное внимание: как утверждают очевидцы, он находился в нетрезвом состоянии, пишет со ссылкой на источники The Sun.

Алкоголь-враг разума. Советский плакат

«Было ясно, что Юнкер очень хорошо принял», — отметил источник.

Источники сообщили, что состояние Юнкера не осталось незамеченным: обратили на себя внимание координация его движений и манера общения с помощником.

«Это было странное поведение, и немного неловкое для всех», — сказал источник.

Издание напоминает, что на заседании ЕК Юнкер 3 мая вступил в конфликт с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Премьер-министр обвинила Юнкера и его помощника Мартина Сельмайра в попытке помешать проведению всеобщих выборов по Brexit.

Напомним, саммит ЕК собран по вопросу урегулирования ситуации на Кипре. Остров разделен на две части: северную (турецкую) и южную (греческую). В решении проблемы принимают участие ООН и Европейский союз.