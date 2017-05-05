Глава Европейской комиссии Юнкер явился на саммит навеселе — СМИ
Женева, Швейцария, 5 мая, 2017, 14:08 — ИА Регнум.
Приход председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера на саммит в Женеве (Швейцария) 5 мая обратил на себя повышенное внимание: как утверждают очевидцы, он находился в нетрезвом состоянии, пишет со ссылкой на источники The Sun.
«Было ясно, что Юнкер очень хорошо принял», — отметил источник.
Источники сообщили, что состояние Юнкера не осталось незамеченным: обратили на себя внимание координация его движений и манера общения с помощником.
«Это было странное поведение, и немного неловкое для всех», — сказал источник.
Издание напоминает, что на заседании ЕК Юнкер 3 мая вступил в конфликт с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Премьер-министр обвинила Юнкера и его помощника Мартина Сельмайра в попытке помешать проведению всеобщих выборов по Brexit.
Напомним, саммит ЕК собран по вопросу урегулирования ситуации на Кипре. Остров разделен на две части: северную (турецкую) и южную (греческую). В решении проблемы принимают участие ООН и Европейский союз.