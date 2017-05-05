В Россию после заключения в тюрьме в Ливии вернулись двое моряков
Москва, 5 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Двое российских моряков, находившихся в плену в Ливии два месяца, вернулись в Россию, сообщили журналистам российские военнослужащие после встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
Из ливийской тюрьмы 4 мая были освобождены капитан судна «Мерле» Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев.
Они поблагодарили дипломатов за проделанную для их освобождения работу.
Российский сухогруз «Мерле» был задержан в прибрежных водах Ливии 5 марта. Его отконвоировали в порт Триполи вместе с экипажем из семи человек.
Все находившиеся на судне моряки были гражданами РФ, судно принадлежало Санкт-Петербургской компании MT Group. Пять членов экипажа были освобождены 25 апреля.
По данным МИД РФ, в Ливии экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома.