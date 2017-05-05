Москва, 5 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Двое российских моряков, находившихся в плену в Ливии два месяца, вернулись в Россию, сообщили журналистам российские военнослужащие после встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

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Из ливийской тюрьмы 4 мая были освобождены капитан судна «Мерле» Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев.

Они поблагодарили дипломатов за проделанную для их освобождения работу.

Российский сухогруз «Мерле» был задержан в прибрежных водах Ливии 5 марта. Его отконвоировали в порт Триполи вместе с экипажем из семи человек.

Все находившиеся на судне моряки были гражданами РФ, судно принадлежало Санкт-Петербургской компании MT Group. Пять членов экипажа были освобождены 25 апреля.

По данным МИД РФ, в Ливии экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома.