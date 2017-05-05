Пхеньян, 5 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Власти КНДР утверждают, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разрабатывало план по ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) на своей странице в соцсети Twitter.

thierry ehrmann Портрет Ким Чен Ына

«Северная Корея обвиняет ЦРУ в заговоре с целью убить Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2017 г. власти США заявили, что не допустят очередных ядерных испытаний в КНДР и в случае их проведения могут применить силу.

В свою очередь, Пхеньян ответил агрессивными заявлениями и угрозами нанести удар по сателлитам США в регионе — Южной Корее и Японии.

28 апреля 2017 г. власти КНДР также обнародовали видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

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