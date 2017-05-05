Великий Новгород, 5 мая, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В 2016 году в Новгородскую область переселились 959 соотечественников из-за рубежа, в первом квартале 2017 года — ещё 306 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом было заявлено на заседании общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению соотечественников в Новгородскую область.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Для места жительства соотечественники выбирали все районы области (из программы переселения исключён только областной центр — Великий Новгород — прим. ИА REGNUM). «За счёт переселения в области восполнен кадровый дефицит в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, медицина, обрабатывающее производство, предоставление услуг населению», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, отметив, что возрастной состав переселенцев также благоприятен для улучшения демографической ситуации: более 70% прибывших — это мужчины и женщины активного репродуктивного возраста.

Образовательный уровень соотечественников достаточно высок: 37% переселенцев в Новгородскую область имеют высшее профессиональное образование, 56% — среднее профессиональное.

В 2016 году соотечественникам выплачивалось единовременное пособие на потребительские нужды (9 тыс. рублей на участника программы и по 5 тыс. рублей на каждого члена его семьи). Такие выплаты получили 679 человек. Также переселенцам компенсируется 50% затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья.

В целом на реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано 2,6 млн рублей, из которых 1,6 млн рублей — средства федерального бюджета.

Напомним, что в Новгородской области программа содействия добровольному переселению соотечественников реализуется с 2010 года. За это время поддержку получили 5643 человек.