Москва, 5 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Рынок нефти днем 5 мая предпринимает отчаянные попытки скорректироваться после провала почти на 8% за два дня, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари ИА REGNUM. Баррель североморского сорта Brent торгуется сейчас по $48,56 (+0,3%) при утреннем минимуме на $46,64. Баррель легкой нефти WTI стоит $45,53 и дорожает символически.

lalabell68 Нефть

«С начала года нефть подешевела почти на 14%, хотя ОПЕК, заключая соглашение о заморозке нефтяной добычи, рассчитывал на «побочный» эффект в виде роста сырьевых котировок. Однако с самого начала все пошло не совсем так, как предполагал план», — отметила эксперт.

«Последние нефтяные распродажи были основаны на расширении добычи нефти Соединенными Штатами за счет сланцевого компонента (это давно ни для кого не секрет) и отсутствии ценового эффекта от действий нефтяного картеля. Спрос на энергоносители в мире остается слабым, слабее, чем рассчитывали в ОПЕК, а вакуум предложения, сформированный за счет стран-нефтепроизводителей, примкнувших к соглашению, перекрывается за счет роста американских поставок», — пояснила Бодрова.

«На таком динамичном рынке, как сектор нефти, не бывает свободных ниш, их обязательно кто-то быстро занимает. Это сделали США. Остальным остается только продлевать соглашение и надеяться, что баррель остановится в падении около $45−47», — полагает эксперт.

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