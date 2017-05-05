Москва, 5 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Рубль пока больше не падает — но и не дорожает в парах с иностранными валютами. Рыночное затишье 5 мая связано с предстоящими длинными выходными: «вторая серия» майских праздников в России продлится четыре дня, и инвесторы предпочитают не активничать перед каникулами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В то же время, веских оснований для бурного отскока не появляется: нефть остается у минимумов с середины ноября прошлого года, а наблюдаемая конъюнктура не способствует возвращению барреля Brent заметно выше. Рубль, к слову, даже при сегодняшних нефтяных ценах и ввиду последнего своего падения выглядит слишком дорогим», — считает Бодрова.

«Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в области 58,40−58,50. В начале следующей недели рынок вернется к идее продолжения покупок иностранной валюты», — полагает эксперт.

Добавим, доллар США днем 5 мая торгуется по 58,45 рубля, евро стоит 64,04 рубля Официальные курсы Центробанка РФ для иностранных валют снова пересмотрены на повышение. Теперь они составляют 58,53 рубля за доллар (+96 копеек) и 64,23 рубля за единую европейскую валюту (+151 копейка).

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