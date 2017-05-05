«Стабильность рубля — это временно»
Москва, 5 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Рубль пока больше не падает — но и не дорожает в парах с иностранными валютами. Рыночное затишье 5 мая связано с предстоящими длинными выходными: «вторая серия» майских праздников в России продлится четыре дня, и инвесторы предпочитают не активничать перед каникулами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«В то же время, веских оснований для бурного отскока не появляется: нефть остается у минимумов с середины ноября прошлого года, а наблюдаемая конъюнктура не способствует возвращению барреля Brent заметно выше. Рубль, к слову, даже при сегодняшних нефтяных ценах и ввиду последнего своего падения выглядит слишком дорогим», — считает Бодрова.
«Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в области 58,40−58,50. В начале следующей недели рынок вернется к идее продолжения покупок иностранной валюты», — полагает эксперт.
Добавим, доллар США днем 5 мая торгуется по 58,45 рубля, евро стоит 64,04 рубля Официальные курсы Центробанка РФ для иностранных валют снова пересмотрены на повышение. Теперь они составляют 58,53 рубля за доллар (+96 копеек) и 64,23 рубля за единую европейскую валюту (+151 копейка).
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