Мурманск, 5 мая, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В январе-марте 2017 года мурманскими организациями транспорта перевезено 8,5 млн тонн различных грузов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года объём перевозок вырос на 5,5%.

Tuomas Romu Ледокол «Тор» в арктическом порту Сабетта

«По итогам первых трёх месяцев 2017 года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 4,6% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 4,7% и железной руды на 1,2%, — отмечается в документе. — На морском транспорте наблюдалась положительная динамика: объём перевозимых грузов увеличился на 4,1%, что обусловлено ростом экспортных сухогрузов в 1,7 раза — металл и уголь, а также наращиванием объёмов наливных грузов в каботажном виде плавания в 2,3 раза — топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал».

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Ранее на совещании в Мурманске министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что уже сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», как сообщало ИА REGNUM, впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

Добавим, по итогам 2016 года внутренние перевозки стали вторыми после экспорта в структуре грузооборота ПАО «Мурманский морской торговый порт». Как ранее отметили в порту, предприятие планирует не снижать объёмов перевалки грузов на арктическом направлении, которые в прошлом году составили почти полмиллиона тонн.