Мурманск, 5 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. За последние 4 года из Мурманской области уехали более 30 тысяч человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные Мурманскстатом.

Леонид Соломаткин. Переезд с дачи. 1870-е гг

«В 2016 году население региона уменьшилось на 4,6 тысячи человек, — сказано в информации ведомства. — Сокращение численности населения определялось, в основном, миграционной убылью. В 2016 году она достигла 4,3 тысячи человек, а за период с 2012 по 2016 годы — 31,2 тысячи человек».

По данным Мурманскстата, основным компонентом миграционных передвижений являлись перемещения по России. «В обмене населением с другими регионами России Мурманская область в 2016 году потеряла 5,1 тысячи человек, — сообщили в Мурманскстате. — Сальдо миграции с государствами-участниками СНГ, напротив, было положительным. В 2016 году оно составило 0,8 тысячи человек. Миграционный прирост сложился, в основном, за счёт притока населения c Украины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2017 года с учётом самостоятельно трудоустроившихся в экономике Мурманской области было занято более 3000 граждан, вынужденно покинувших Украину.

Добавим, численность населения Мурманской области на 1 января 2017 года составила 757,6 тысячи человек. В последние годы миграционный отток из области замедлился: по сравнению с 2012 годом коэффициент миграционной убыли уменьшился почти на 44 процента.