Москва, 5 мая, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро к рублю выросли на выходные и 10 мая, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар.Евро

Доллар США вырос к рублю на 96,68 копейки и составил 58,5382 рубля. Евро подорожал на 1,51 рубля — до 64,2398 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 6 мая, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,21 рубля, составив 61,1039 рубля.

Днем ранее Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 5 мая. Доллар вырос к рублю на 47,87 копейки и составил 57,5714 рубля. Евро подорожал к рублю на 40,74 копейки — до 62,7298 рубля.

Цена нефти марки Brent 5 мая опустилась ниже 50 долларов за баррель, а стоимость одного доллара поднялась выше 58 рублей. Это произошло, потому что российская валюта опять оказалась в сильной зависимости от нефтяных цен.

По мнению экспертов, цена за американский доллар в ближайшие несколько месяцев может подняться до 61 рубля.