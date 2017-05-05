Владикавказ, 5 мая, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны найдена в Северной Осетии. Рабочие наткнулись на взрывоопасный предмет при проведении земляных работ на окраине селения Црау в Алагирском районе, сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

15.mchs.gov.ru Авиабомба

Для разминирования бомбы, пролежавшей в земле около 75 лет, необходимы специалисты-взрывотехники. Ведомство гражданской защиты направило заявку на направление в республику пиротехнического расчета 495-го спасательного центра в Южный региональный центр МЧС России.

Стоит отметить, что на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками, которые рвались к кавказской нефти. И именно в Северной Осетии в 1942 году фашистские войска были остановлены, за что Владикавказ был отмечен званием Город воинской славы. В земле до сих пор находят отголоски тех ожесточенных боев — бомбы и снаряды.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиабомбы времен Великой Отечественной находят и в других регионах Северного Кавказа, где также шли бои за выход к бакинской нефти. Так, в декабре 2016 года фугасная авиабомба весом 250 кг была найдена при проведении земляных работ на улице Кирова в столице Кабардино-Балкарии. Летом 2016 года такая же авиабомба была обнаружена в нескольких километрах от чеченского села Рикха.

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