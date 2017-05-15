Москва, 15 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. 2 и 3 июня в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут представлены отреставрированные фильмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Показ будет проведен компанией «Иноекино».

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. СССР. 1944 Царь

"Некоторое время назад «Мосфильм» отреставрировал два великих фильма Эйзенштейна, но как по каким-то причинам их практически не показывали в кинотеатрах, — рассказывает корреспонденту ИА Регнум Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино». — Мы решили не дожидаться каких-то юбилейных дат и показать их в трех городах России. На мой взгляд, юбилейные даты не столь важны в подобных случаях, потому что самое главное — это иметь возможность увидеть фильмы максимально приближенными к первозданному качеству, ведь реставрации производятся с оригинальных пленок, а не с копий».

Фильм «Александр Невский» возвращается на большой экран уже в третий раз. Впервые картина появилась в кинотеатрах в 1938 году и имела оглушительный успех, затмив даже легендарного «Чапаева». Лента вышла с черновой версией озвучки, которую в дальнейшем планировали заменить на более качественную. Однако главный зритель — товарищ Сталин, одобрил этот вариант, вследствие чего Эйзенштейн не решился что-либо менять в фильме. Кроме того, «отец народов» настолько высоко оценил работу режиссера, что присудил ему Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации.

В августе 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении между Германий и Советским Союзом. Поскольку в фильме Эйзенштейна немцы изображались с негативной стороны, его изъяли из проката. С началом Великой Отечественной войны картина вновь стала актуальной. Второй раз она вышла в прокат в День памяти Александра Невского 6 декабря 1941 года и получила еще больший отклик среди зрителей.

Цитата из х/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «Но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля»

Но поначалу не все было так гладко. Первоначальный сценарий фильма под названием «Русь» подвергся жёсткой критике со стороны историков. Советский специалист в области истории Михаил Тихомиров в своей рецензии «Издёвка над историей» писал, что авторы сценария «сделали множество фактических ошибок, непростительных для людей, хотя бы сколько-нибудь знакомых с русской историей, и дали совершенно искаженное представление о Руси XIII века». Сергей Эйзенштейн и Пётр Павленко учли все замечания и еще дважды перерабатывали сценарий.

Немаловажную роль в фильме играет музыка. Над ней в тесном содружестве с режиссером работал композитор Сергей Прокофьев. Музыкальный ряд состоит из симфонической и хоровой музыки и представляет собой полноценное классическое произведение. Уже после выхода фильма в свет Прокофьев объединил все музыкальные фрагменты в кантату «Александр Невский» и представил ее в 1939 году в Большом зале Московской консерватории. Произведение стало одним из самых известных в творчестве советского композитора.

Центральной сценой фильма стало Ледовое побоище. Актерам пришлось попотеть в настоящих шубах и металлических доспехах, ведь снимали ее летом во дворе Мосфильма. Поверхностью заледеневшего озера стал асфальт, посыпанный мелом и солью и залитый жидким стеклом. А надломившимися льдинами послужили деревянные коробки причудливых форм, выкрашенные в белую краску.

Завершается картина известной фразой: «А кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!..» На самом деле реальный князь не говорил эти слова. Они позаимствованы из Библии: «Взявшие меч — мечом погибнут». Но фраза настолько прижилась и стала считаться истинной, что в ее исторической достоверности практически никто не сомневается. Ее не раз цитировали в газетах, на телевидении, в советских учебниках истории и даже на памятниках.

Последним, но так и не оконченным фильмом Эйзенштейна стал «Иван Грозный». Идею создания картины о первом в истории России царе высказал Иосиф Сталин. Над тем, кто станет режиссером, Жданов и Большаков не сомневались — выбор пал на Сергея Эйзенштейна. Сценарий фильма Сталин утверждал лично.

По задумке режиссера, картина должна была состоять из трех серий. Первая появилась на экранах в 1945 году. За нее режиссер и съемочная группа получили Сталинскую премию. Вторая серия подверглась критике правительства в сентябре следующего года. Были проведены переговоры с Эйзенштейном, в ряде которых Сталин, Молотов и Жданов высказали все свои и претензии и предложили продолжить работу с учетом их пожеланий. Однако этого не произошло — в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года сердце режиссера остановилось. Вторая серия вышла в черновом варианте спустя десять лет. Работу над третьей серией Эйзенштейн не успел окончить, однако сохранились некоторые фрагменты фильма, которые и были представлены публике в 1988 году.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Разговор

На роль Ивана Грозного был утвержден Николай Черкасов, который уже работал с Эйзенштейном и исполнил роль Александра Невского. Черкасов настолько входил в роль, что после команды «Стоп!», когда был отснят тот или иной кадр, какое-то время все еще продолжал играть. На все уговоры режиссера не тратить энергию впустую актер не реагировал. В итоге Сергей Эйзенштейн смонтировал фильм под названием «Захваты после «стоп», или Куда идет творческая энергия народного артиста», в который включил кадры игры Черкасова.

Эйзенштейн не только написал сценарий и руководил съемками фильма, но и лично руководил процессом создания костюмов. Он подбирал наряды так, чтобы они отображали характеры героев. Режиссер создал более двух тысяч эскизов костюмов. В дальнейшем некоторые из убранств были использованы в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Зарубежные кинематографисты встретили фильм неоднозначно. Чарли Чаплин восторженно отзывался о картине: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», который я увидел после второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов. Эйзенштейн трактует историю поэтически, а, на мой взгляд, это превосходнейший метод её трактовки». В то же время американский кинорежиссер Орсон Уэллс назвал ленту «выхолощенной демонстрацией красивых картинок».

Как и большинство режиссеров эпохи черно-белого кино, Эйзенштейн много экспериментировал с цветом. Так в фильме «Иван Грозный» сцена во второй серии и финальный эпизод цветные. Однако до полноценного цветного кинематографа режиссер не дожил. В ночь, когда Сергей Эйзенштейн скончался от сердечного приступа, он работал над статьей «Цветовое кино».

Постоянный автор проекта ИА REGNUM «Ничто не забыто» Дмитрий Буянов считает:

«На примере Эйзенштейна можно изучать не только режиссерскую работу, но и то, чем гений отличается от сколь угодно талантливой посредственности. Фильмы Эйзенштейна порождены не его стремлением к «самораскрытию», тем более — не политическим заказом, а самим духом эпохи.

В «Броненосце «Потемкине», снятом в годы НЭПа, Эйзенштейн требует от зрителя не упускать нерв революции: на место права сильного должны прийти братство и любовь, вместо разделения человечества — установиться равенство, угнетение — перейти в свободу.

«Александр Невский» и «Иван Грозный» — фильмы другой эпохи. На страну наступают силы «царства тьмы», и народ должен отстоять свое право на строительство нового мира. Но и здесь Эйзенштейн сохраняет революционный дух. В «Невском» сам русский народ, борющийся за свободу, организует сопротивление, призывает на помощь героя и разбивает полчища захватчиков.

Ко времени «Ивана Грозного» поколение, вскормленное духом революции — выбито в битве с фашизмом и внутренних конфликтах. Но и здесь Эйзенштейн — верен себе. Царь совершает «революцию сверху»: заставляет потесниться корыстную элиту, опирается на народные массы и новый слой — опричников, организованных в виде ордена или монастыря, то есть нацеленных не на господство, а на служение.

Только со смертью Эйзенштейна революционные идеи сойдут на нет. Опричнина падет, вернется боярство, Невский сменится на Ельцина… Но теперь зрители снова услышат настойчивое требование режиссера: «Вставайте, люди русские!» И как знать, так ли уж годы ослабили его революционную силу».