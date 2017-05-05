Мадрид, 5 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Мариано Рахой 4 мая в ходе пресс-конференции рассказал о трудностях продвижения процесса реформ, так как в настоящее время необходимо «постоянно вести переговоры» с группами «которые видят ситуацию по-другому», однако при этом выразил полную готовность к продолжению своего реформаторского пути, сообщает издание El Confidencial.

European People's Party Мариано Рахой

Рахой выступил со своим заявлением в тот же день, когда парламент Испании рассматривал в первом чтении проект государственного бюджета, после получения поддержки Баскской националистической партии в отклонении всех поправок, предложенных различными парламентскими группами.

Рахой заверил, что Испания может успешно конкурировать с другими странами по многим показателям, так как это большая страна, одна из первых по внутреннему валовому продукту, доходу на душу населения и модели благосостояния. Испания обладает множеством предприятий, инвестирующих за рубежом, и является второй мировой державой в сфере туризма.

Рахой подчеркнул, что Испании удалось преодолеть серьезный экономический кризис за пять лет и стать самой быстрорастущей экономикой среди крупных стран ЕС именно благодаря проведенным в стране реформам.

Премьер специально остановился на показателях безработицы, согласно которым в апреле безработица снизилась на 129 281 человек с общим числом безработных в 3 573 036, что стало самым низким показателем с 2009 года.

Премьер-министр рассчитывает, что эти «очень обнадеживающие» показатели будут оставаться на таком уровне в ближайшие месяцы и годы.

Однако, по его мнению, требуется дальнейший прогресс в осуществлении экономических реформ. Рахой отметил, что сложность проведения реформ из-за необходимости «постоянно вести переговоры» по причине отсутствия абсолютного большинства в парламенте.

«Есть группы, которые видят ситуацию по-другому, но мы должны продолжать пытаться», — повторил Рахой, также предупредив о необходимости избавления от «идеологических предрассудков», чтобы реформы принесли свои плоды. Он также подчеркнул, что ответственность за движение вперед лежит не только на правительстве, но в большей степени на гражданах страны.

Напомним, что Мариано Рахой, занимающий главный государственный пост Испании с декабря 2011 года и возглавляющий правящую Народную партию с 186 из 350 мест в парламенте, выступает за политику жесткой экономии, включающую поддержание фискальной консолидации и сдерживания дефицита бюджета.

В годы его правления был проведен ряд резонансных реформ, включая медицинскую и трудовую реформы, результаты которых имеют противоречивые оценки в обществе. Однако при этом уже несколько лет подряд ВВП Испании демонстрирует рост на 2,5−3% в год, а государственный долг снизился ниже 100% ВВП.