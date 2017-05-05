Харьков, Украина, 5 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Братскую могилу советских солдат и могилу маршала артиллерии Юрия Бажанова осквернили неизвестные 5 мая в Харькове, написал пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в соцсети Facebook.

Andru8519 Памятник на могиле маршала Бажанова в Харькове

У памятника неизвестным солдатам вандалы разломали плиточное покрытие и сорвали звезду с Вечного огня, а на могиле маршалу Бажанову оторвали буквы с надписи на постаменте. Под памятником советским солдатам покоятся 610 неизвестных красноармейцев, защищавших Харьков от нацистов.

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По словам Сидоренко, это третий случай вандализма в отношении памятников в Харькове за последние полгода. Он пообещал, что памятники будут восстановлены сегодня, 5 мая.

«Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад, и последний раз вчера — разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют», — сказал пресс-секретарь.

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Напомним, Юрий Павлович Бажанов — советский маршал, прошедший Великую Отечественную войну, принимал участие в разгроме Квантунской армии в Манчжурии в 1945 году, командуя артиллерией 39-й армии.