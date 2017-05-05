Мытищи, Московская область, 5 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В муниципалитетах Московской области стартовал сезон фонтанов, сообщили в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Комаров ИА REGNUM Фонтан

«Помимо работ по благоустройству общественных пространств, парковых зон и мест отдыха граждан в ряде муниципалитетов с начала мая заработали городские фонтаны, которые являются неотъемлемым элементами уличного декоративного оформления и комфортной городской среды», — сказал министр ЖКХ Евгений Хромушин.

В настоящее время в муниципальных образованиях Московской области насчитывается более 700 фонтанов и других водных устройств, часть из них выполнена по современным технологиям и имеет уникальные характеристики.

Так, в Подольске и Мытищах с мая начали работать и модерновые светодинамические фонтаны с танцующими струями и с подсветкой.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон фонтанов в Москве открылся в конце апреля. Всего в Москве около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Среди самых популярных — фонтаны на ВДНХ, в Парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе.

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