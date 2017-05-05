Москва, 5 мая, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Киргизии Алмазбек Атамбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедших 3 — 4 мая в Астане переговоров по Сирии. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев

«Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева с государственным праздником — Днём Конституции Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты РФ и Киргизии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по международной проблематике.

5 мая Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что в Астане завершилась четвертая Международная встреча высокого уровня по Сирии, главным достижением которой стало подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.