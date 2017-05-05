Краснодар, 5 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Яркие и красочные салюты 9 мая прогремят в ряде городов-героев России. Выстрелами из пушек в честь Дня Победы — праздника со слезами на глазах — завершатся торжества по случаю 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Астрахани и Новороссийске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, тысячи разноцветных огней взмоют в небо и на Северном Кавказе — во Владикавказе и Ставрополе.

Mil.ru Салют

Увидят праздничные салюты и жители и гости крымского полуострова — Севастополя, Керчи и Симферополя.

Всего салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Планируется задействовать более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, а также салютные пусковые установки и фейерверочные комплексы «Радуга».

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Салют 9 мая произведут в Подмосковье на 88 площадках

Серебристые, зелено-красные, синие, голубые и желтые фейерверки взмоют на высоту 250−300 метров. Залпы — по 30 в каждом городе-герое — прогремят с интервалом в 30 секунд.

Подготовлено девять видов праздничных салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций.

Организаторы праздничных салютов обещают незабываемое зрелище — «бесконечное разнообразие картин», особые эффекты, этажные фейерверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в год 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне праздничные салюты отгремели в восьми городах-героях России — Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи.