Тысяча фотографий участников войны пополнила «Стену памяти» Ставрополя
Ставрополь, 5 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Мемориальное панно «Стена Памяти» в Ставрополе собрало 12 тыс. фотографий участников войны. В этом году ставропольцы добавили еще тысячу фотографий родственников, прошедших Великую Отечественную войну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.
Стена Памяти «Народная Победа» стала длиннее на 13 новых стендов. Она расположились на центральной пешеходной аллее города.
К месту расположения панно уже приходят жители столицы, чтобы отыскать фотографии своих далеких родственников, прошедших войну.
Центр мемориала украсил памятник, который составила композиция из противотанкового ежа, дерева с георгиевскими лентами, каски и патронов.
8 мая у мемориала состоится памятная акция, в честь открытия панно.