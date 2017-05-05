Ставрополь, 5 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Мемориальное панно «Стена Памяти» в Ставрополе собрало 12 тыс. фотографий участников войны. В этом году ставропольцы добавили еще тысячу фотографий родственников, прошедших Великую Отечественную войну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мемориальное панно «Стена памяти» в Ставрополе

Стена Памяти «Народная Победа» стала длиннее на 13 новых стендов. Она расположились на центральной пешеходной аллее города.

К месту расположения панно уже приходят жители столицы, чтобы отыскать фотографии своих далеких родственников, прошедших войну.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мемориальное панно «Стена памяти» в Ставрополе

Центр мемориала украсил памятник, который составила композиция из противотанкового ежа, дерева с георгиевскими лентами, каски и патронов.

8 мая у мемориала состоится памятная акция, в честь открытия панно.