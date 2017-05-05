Барнаул, 5 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» утверждены поправки, в соответствии с которыми курить запрещено теперь не только на территориях парков, скверов и набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе), но и на остановках общественного транспорта. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Карлин, сообщает сегодня, 5 мая, официальный сайт региона.

U.S. Air Force Курить запрещено!

Также любителям табака придется заплатить штраф за курение на крыльце (и в 10 метрах от него) и в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

Штраф для нарушителей составитот 500 до 1500 рублей. В круг персон, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, вошли уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края и должностные лица местного самоуправления. Рассматривать эту категорию нарушений будут административные комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят единогласно депутатами Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 27 апреля 2017 года.