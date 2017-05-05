Ульяновск, 5 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Прокуратура Ульяновской области выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности регионального Фонда модернизации ЖКХ.

Picserver.org Коррупция

Как сообщили в областной прокуратуре, ряд должностных лиц Фонда не сообщили своему руководству о том, что они параллельно являются сотрудниками коммерческих организаций, что, в определенных условиях, может повлечь за собой возникновение конфликта интересов.

Кроме того, в Фонде не проводятся мероприятия, направленные на обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции. До настоящего времени его руководством не разработаны механизм и процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от различного рода санкций.

В трудовые договоры сотрудников не введены антикоррупционные положения.

Вместе с тем прокуратура считает, что деятельность Фонда связана с высокими коррупционными рисками, обусловленными отбором подрядных организаций, оплатой выполненных работ.

Только в 2016 году общая сумма штрафных санкций, наложенных на Фонд региональным управлением ФАС РФ составила более 1,5 млн рублей.

Прокуратура потребовала от регионального Минпрома в незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.