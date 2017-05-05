Авдеевка, Украина, 5 мая, 2017, 12:59 — ИА Регнум. По-прежнему не подается электропитание на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), сообщает 5 мая пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, электроснабжение ДФС пока не восстановлено. В связи с этим, в Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов прекращена подача воды. В Авдеевке водоснабжение осуществляется за счет запасного городского резервуара объемом 4 тыс. кубометров.

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Ранее, 4 мая, сотрудниками «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК) было проведено обследование линии электропередач, однако повреждений обнаружено не было. Новые работы по поиску и устранению повреждений пройдут с 5 по 7 мая в случае, если украинские силовики не начнут обстрел территории.

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Напомним, ДФС была обесточена в результате обстрелов 2 мая. При этом украинская артиллерия продолжала вести огонь даже тогда, когда был согласован режим тишины Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для эвакуации рабочих станции.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что на 5−7 мая согласован режим прекращения огня для проведения ремонтных работ в районе ДФС.