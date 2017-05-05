Москва, 5 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Реализация законопроекта, принятого палатой представителей Конгресса США о контроле за портами РФ на Дальнем Востоке, будет означать объявление войны, заявил 5 мая председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, сообщает Russia Today.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Косачев выразил надежду, что этот законопроект реализован не будет. Реализация означала бы проведение американскими военными судами принудительного досмотра всех кораблей.

«Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны»,— сказал он.

Напомним, 4 мая палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, в котором говорится, что США могут начать контролировать российские порты Владивосток, Находку (Приморский край) и Ванино (Хабаровский край).

В целом законопроект посвящается ужесточению санкций в отношении Северной Кореи. Вводятся дополнительные меры по контролю за выполнением закона о санкциях.

Теперь президент США должен каждый год докладывать Конгрессу о деятельности российских, китайских и иранских портов. Согласно положению законопроекта, американское министерство внутренней безопасности сможет проводить досмотр судов, зарегистрированных в странах с «неудовлетворительным» таможенным контролем.

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