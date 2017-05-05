Сургут, Югра, 5 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Югре житель Нижневартовска осуждён за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Преступления совершались с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной прокуратуре.

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Приговор вынес Сургутский городской суд. Ранее следствие установило, что с января 2016 года подсудимый продавал наркотики на территории Сургута.

В июне 2016 года его деятельность пресекли сотрудники полиции. У него они нашли более 20 кг наркотиков.

Суд приговорил гражданина к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Также он должен уплатить штраф — 100 тыс. рублей.

Предстали ли перед судом его подельники, в прокуратуре не уточнили. Зато пояснили, что в 2016 году из незаконного оборота было изъято более 217 кг наркотиков. Возбуждено более 2800 уголовных дел, из них в суд направлено более 1500 дел. По 1200 из них уже вынесены обвинительные приговоры.