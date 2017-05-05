Нижний Новгород, 5 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. ФАС РФ вновь нашла в постановлении правительства Нижегородской области о порядке обращения с отходами признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

Андрей Репин ИА REGNUM Мусор

Как сообщает КоммерсантЪ, антимонопольщики считают, что новое постановление дублирует постановление №393 от 23 июня 2015 года, которое в марте 2017 года уже было признано нелегитимным. Решение УФАС устояло в суде, но еще до вынесения этого решения региональные власти приняли новый документ.

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Как и предыдущий, он является обязательным для исполнения и устанавливает, что из городов и сел региона мусор вывозится только на тот межмуниципальный полигон, за которым закреплен муниципалитет.

Между тем в Нижегородской области действует несколько полигонов, управляемых разными операторами, и стоимость их услуг различается. По данным на январь этот показатель варьируется от 133,69 руб. за кубометр на полигоне ООО «МАГ Групп» в Нижнем Новгороде до 299,68 руб. на балахнинском полигоне ЗАО «Управление отходами-НН». Но из-за жесткой привязки к полигону выбрать более дешевый мусоровывозящие компании не могут.

«Из этого следует, что специализированные организации обязаны транспортировать отходы исключительно в места размещения, предписанные схемой очистки муниципального района, где расположено то или иное поселение. Тем самым ограничивается право перевозчика выбирать, на каком из существующих полигонов размещать собранные отходы. А значит, постановление правительства, которое утверждает такой порядок работы с отходами, содержит признаки нарушения ч.1 ст.15 закона о защите конкуренции», — считают в ФАС.

­Соответствующее заключение ведомство направило заинтересованным лицам, чтобы они составили отзывы.

Нижегородские ТСЖ и мусоровывозящие компании недовольны существующими правилами игры. «Постановление федерального правительства от ноября 2016 года предусматривает, что тариф для мусорообразователей должен быть одинаковым для всех. ТСЖ, как и раньше, должно заключать с мусоровывозящей компанией договор на обращение с отходами по стандартному тарифу, установленному муниципалитетом, а на какой полигон мусоровоз повезет этот мусор и по какой цене его сдаст — это не наша забота. У нас же в регионе получается почти крепостное право: нас, как рабов, закрепили за полигонами монополистов, которые делят нижегородский рынок и выставляют нам высокие цены на размещение мусора, хотя вокруг города есть 15 небольших полигонов, где цена в разы ниже», — говорит представитель 26 нижегородских ТСЖ в ФАС Марина Добруник.

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В правительстве Нижегородской области считают, что не ограничивают конкуренцию нормативным актом, а просто организуют работу с отходами в соответствии со своими полномочиями.

«Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами будут действовать только после введения института регионального оператора по обращению с отходами, и постановление не противоречит федеральному законодательству», — сообщили на заседании в ФАС представители областного правительства.

Окончательное решение по новому постановлению правительства антимонопольный орган намерен принять 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года ФАС в очередной раз раскритиковала принятую областным правительством территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая жестко привязывает географию сбора и вывоза бытового мусора из районов Нижнего Новгорода и области к крупным межмуниципальным полигонам. Таких полигонов пока построено пять из девяти запланированных.

Руководитель нижегородского управления ФАС Михаил Теодорович заявлял тогда, что новая схема убивает конкуренцию между перевозчиками мусора, а «вывоз отходов из Арзамаса в Кстово выглядит безумием».

По его словам, при высоких и длинных перегонах между муниципалитетами и полигонами ТКО, к которым они привязаны, перевозчикам проще сбрасывать отходы в овраги.

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В ФАС считают, что территориальная схема никак не учитывает фактического развития города, планов застройки, транспортной ситуации. На все это накладывается географическая матрица вывоза мусора, никаким образом не сшитая с предыдущей. Отсутствие конкуренции с жестким закреплением долей рынка за каждым из пяти существующих полигонов ТКО приведет в итоге к росту цен и чрезмерной нагрузке на население.