Саратов, 5 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Саратове 5 мая на Воскресенском кладбище состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента Воину-освободителю, входящим в состав мемориального комплекса «Братская могила», после чего духовенство Саратовской епархии провело заупокойную литию по погибшим воинам, сообщает ИА REGNUM.

Saratovmer.ru В Саратове на Воскресенском кладбище состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента Воину-освободителю

В памятной церемонии приняли участие ветераны Великой отечественной войны, представители общественных организаций и предприятий, законодательной и исполнительной власти.

Воспитанники танцевальной студии «Искорки» городского клуба детского творчества «Романтик» представили патриотическую композицию «Ты же выжил солдат.».

На Воскресенском кладбище Саратова покоятся более 8 тысяч солдат и офицеров, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Не все они уроженцы Саратовской области, здесь покоятся выходцы из центральной России и Сибири, Украины и Белоруссии, Средней Азии и Кавказа. Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.