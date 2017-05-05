Ла-Пас, 5 мая, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Эксперты из Боливии, Перу, Чили, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Испании 4 мая собрались для участи в форуме «Портовые альтернативы для Боливии» в столице Ла-Пас, чтобы оценить возможности страны в плане международной торговли через морские порты, сообщает WRadio.

Commons.wikimedia.org Территориальные потери Боливии

На протяжении всего дня форума, организованного Национальной торговой палатой, правительственные чиновники из Боливии и представители частного сектора обменивались мнениями о лучших альтернативах для морской торговли и могли услышать мнения портовых администраций соседних с Боливией стран, имеющих выход к океанам.

В своем докладе на форуме глава Национальной торговой палаты Боливии Марко Антонио Салинас заявил, что для предпринимателей водные пути, начинающиеся в боливийском порту Буш и ведущие в Атлантику через реку Парагвай, являются приемлемыми для экспорта сои, произведенной в Боливии.

Однако, добавил Салинас, для минералов следует продолжать использовать чилийский порт Антофагаста и изучать возможности, которые могут предложить перуанцы.

В перуанском порту Ило «уже есть условия» для работы, однако они «еще не настолько оптимальные в сравнении с другими портами», и необходимы усовершенствования, заявил глава боливийской портовой службы Давид Санчес Эрида.

В следующих сессиях проходящего в Ла-Пас форума будут участвовать управляющий портовым терминалом Ило Рикардо Альфонсо Морено, а также вице-президент Национальной администрации портов Уругвая Хуан Хосе Домингес и менеджер по продажам в Пуэрто-Росарио в Аргентине Даниэль Висентин.

Напомним, боливийские предприниматели переправляют большую часть экспортных и импортных грузов через порты на севере Чили, однако Боливия регулярно жалуется на то, что в чилийских терминалах постоянно сталкивается с множеством бюрократических проблем и проволочек.

Боливия еще в XIX веке потеряла территории с собственным выходом к Тихому океану — 400 км береговой линии — в войне против Чили, где боливийцы выступили в союзе с Перу, который также потерял территории.

В настоящее время Боливия ищет возможности заключения соглашений и ведет переговоры по доступу в Тихий океан через Перу и в Атлантику по речному пути рек Парагвай-Парана через порты Аргентины или Уругвая.