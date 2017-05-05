Чебоксары, 5 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Вурнарского района. Его подозреваются в превышении полномочий при приобретении жилья для многодетной семьи, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

AJEL Правосудие

Следствие считает, что в декабре 2015 года по поручению подозреваемого отделом строительства администрации Вурнарского района был организован конкурс на приобретение жилья для многодетной семьи в деревне Чиршкас-Мураты. На конкурс поступила одна заявка от местной фирмы.

«Заявка была с предложением о приобретении помещения, на которое отсутствуют данные о государственной регистрации права собственности, а само оно является объектом незавершенного строительства, не пригодно для проживания и не соответствует предъявляемым требованиям. Чиновник дал указание начальнику отдела по закупкам районной администрации составить протокол рассмотрения единственной заявки. В результате победителем была признана данная коммерческая организация», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также полагает, что 24 декабря 2015 года по поручению подозреваемого, который тогда находился в отпуске, заместитель начальника отдела строительства подписал акты обследования и приема-передачи помещения жилья без его фактического обследования. Согласно материалам дела, на расчетный счет фирмы из республиканского бюджета было перечислено свыше 2,9 млн рублей.

«В действительности приобретенное жилье до настоящего времени не достроено и непригодно для проживания, в связи с чем не предоставлено для проживания нуждающейся семье», — сообщили в следственном управлении.

Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении заместителя начальника отдела строительства администрации Вурнарского района и директора фирмы, признанной победителем в данном конкурсе, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) соответственно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, а также по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.