Нижний Тагил, Свердловская область, 5 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Преступление произошло в период с апреля 2010 года по декабрь 2011 года. Будучи старшим инспектором, Ольга Жарикова получала от своей знакомой Ольги Дубовской, которая работала табельщицей на промышленном предприятии, фиктивные данные о её доходе и доходе ряда иных лиц. Далее она готовила документы на оформление налогового вычета, необходимые для возврата переплаты по налогу на доходы физических лиц. В результате такой мошеннической схемы из бюджета было похищено свыше 1,4 млн рублей.

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Напомним, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в ноябре 2016 года приговорил Ольгу Жарикову и Ольгу Дубовскую каждую к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, возмещению нанесенного ущерба солидарно со всех участников преступлений, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей за каждое преступление, от которого они были освобождены по амнистии.

Однако прокуратура обжаловала данное решение с указанием на необоснованное освобождение от наказания, в связи с амнистией, а также мягкость назначенного наказания. В итоге суд частично удовлетворил представление, приговорив подсудимых к реальному сроку лишения свободы и освободив их от штрафа в связи с истечением срока давности.