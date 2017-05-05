Саратов, 5 мая, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Саратовской области к 9 мая личные поздравления от президента РФ Владимира Путина получат 2493 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 182 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 386 бывших узников концлагерей, 22 тыс. 535 тружеников тыла. Такие данные ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Георгий Долгопский Медаль «Золотая Звезда»

Участник Великой Отечественной войны Георгий Платонов родился и до сих пор живет в Хвалынске. 4 апреля 2017 года ветерану исполнилось 94 года. Он воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах. За его спиной участие в боях под Сычевкой, Ржевом, освободительные операции на территории Белоруссии. Был трижды ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено Платонову за отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение Польши и за форсирование реки Одер в 1945 году.

Его ровесник боевой летчик Владимир Червяков живет в Энгельсе. С мая 1942 года сражался на Сталинградском, 3-м и 4-м Украинском фронтах. К ноябрю 1943 года совершил 102 боевых вылета на разведку глубокого тыла противника. В 19 лет за отвагу при получении разведданных был удостоен ордена Красной Звезды, а в 20 лет, в 1943-м — звания Героя Советского Союза.

Как отмечают в Пенсионном фонде, ветераны, являющиеся федеральными льготниками, имеют право на дополнительные меры государственной поддержки. Одной из них является ежемесячная денежная выплата, средний размер которой на сегодняшний день составляет 2368,93 рубля в месяц.

«Эта категория граждан может воспользоваться набором социальных услуг, куда входит: бесплатные лекарства по рецептам врача, бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. У федеральных льготников есть право воспользоваться этим набором (или его частью) или выбрать его денежный эквивалент», — пояснили в ведомстве.

По данным ОПФР региона, более 5 тыс. жителей региона имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Размер ДЕМО зависит от категории и составляет от 500 до 1000 рублей в месяц.