Пекин, 5 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Крайне тяжелая экологическая ситуация, вызванная сильнейшими песчаными бурями, по-прежнему наблюдается в ряде регионов КНР, в том числе Пекине, где из-за неблагоприятных погодных условий были отменены 104 рейса.

Pixabay.com Песчаная буря

В настоящее время в работе аэропорта наблюдаются сбои. Более сотни рейсов были задержаны или отменены. По словам представителя администрации Международного аэропорта Шоуду, в настоящее время технические службы воздушной гавани работают в усиленном режиме, пишет «Бэйцзин жибао».

Накануне непогода привела к задержкам и отменам 160 рейсов. Администрация аэропорта призывает пассажиров уточнять информацию о своем вылете до приезда в аэропорт. В настоящее время в терминалах воздушной гавани своего вылета ожидают около 3 тыс. человек.

По прогнозам синоптиков, незначительное улучшение экологической обстановки в городе произойдет не ранее вечера 5 мая. Полностью воздух в столице очистится не ранее 9 мая. До этого времени власти рекомендуют жителям и гостям Пекина воздержаться от длительного нахождения на открытом воздухе.

Работа промышленных предприятий и все строительные работы приостановлены. Занятия в дошкольных учебных заведениях отменены.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальный метеорологический центр КНР ввел «синий» уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий в северной части Китая.