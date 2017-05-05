Киев, 5 мая, 2017, 12:12 — ИА Регнум. С 5 мая деньги из России на Украину с помощью оператора Western Union можно будет перевести только при условии открытия счета в банке, сообщает УНИАН.

Usien Платёжный пункт Western Union

Согласно сообщению, американский оператор международных денежных переводов Western Union ввел ограничение на перевод денег в связи с санкциями России, которые были приняты в ответ на украинские санкции против российских банков и платежных систем.

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Напомним, 17 октября 2016 года на Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций)». Решение действительно в течение года.

Согласно указу, на территории Украины запрещено работать 271 юридическому лицу из России, в том числе платежным системам, таким как «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik, Blizko, Webmoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, «Единый кошелек».

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В ответ Россия приняла закон, запрещающий иностранным операторам денежных переводов осуществлять свою деятельность по приему денег из России и участие в платежных системах России в случае, если иностранное государство, к которому относится оператор, ввело санкции против российских операторов денежных переводов.