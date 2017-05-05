Чебоксары, 5 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Заявление о безвестном исчезновении тети 1922 года рождения поступило в следственное управление в июне 2016 года. Со слов заявительницы, женщина якобы пропала в конце 2013 года. По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе следственных действий установили, что пенсионерка не проживала по указанному в обращении адресу.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

«Более того, как следует из материалов уголовного дела, она скончалась от рака в чебоксарской больнице в августе 2004 года. Племянница получила тело тети и похоронила на одном из городских кладбищ, не уведомив об этом органы государственной власти. В связи с этим, не было получено свидетельство о смерти», — сказал Олег Дмитриев.

В результате, по данным следствия, вплоть до декабря 2013 года на имя племянницы за тётю выплачивалась пенсия — соответствующая доверенность была оформлена еще при жизни пенсионерки, за которой ухаживала заявительница. Общий размер выплаченной пенсии превысил 760 тыс. рублей. Выяснилось также, что заявительница хотела переоформить квартиру умершей тети на себя, для чего ей необходимо было либо подтвердить факт родства с ней, либо признать ее безвестно отсутствующей, для чего она и обратилась с заявлением о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы.

Пенсионерку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговором суда в пользу управления Пенсионного фонда РФ в городе Чебоксары взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее в Чувашии был вынесен приговор пенсионеру, который более 20 лет получал двойную пенсию: в Чувашии и Башкирии. Ущерб, нанесённый бюджету РФ, оценён в 6,35 млн рублей. Злоумышленник получил условный срок.

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