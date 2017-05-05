Абу-Даби, 5 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В Объединенные Арабские Эмираты планируют доставить айсберг из Антарктиды, сообщает 5 мая швейцарское агентство 20 Minuten со ссылкой на Gulf News.

Georg Botz Айсберг в Антарктике

Фирма из Абу-Даби планирует осуществить проект UAE Iceberg Project по транспортировке айсберга к берегу одного из популярного курорта ОАЭ эмирата Фуджейра.

Эксперты считают, что перевозка одного объекта займет до одного года.

Айсберг может стать не только новой достопримечательностью для туристов, но и источником 74 млрд литров питьевой воды.

Его хватило бы, чтобы напоить пять млн человек в течение пяти лет.

Кроме того, появление айсберга повлияет на климат в засушливом регионе.

Данный проект — часть стратегии компании Filling the Empty Quarter, целью которой является озеленение пустыни Руб-эль-Хали.

Начало проекта планируется на 2018 год.