Лондон, 5 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Юнкера поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск, который, выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром Норвегии, призвал всех «сохранять спокойствие».

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

«Переговоры сложны сами по себе, и если мы начнем их обсуждать еще до момента, когда они начнутся, то есть вероятность, что они не начнутся вообще», — цитирует журналист еврочиновника.

По мнению автора публикации, «затягивание периода подготовки — это попытка воздействия на британского избирателя, подорвать у него веру в способность Мэй провести Brexit». В руководстве ЕС, считает Суансес, «по-видимому, надеются привести в кресло британского премьера более покладистую фигуру, которая либо откажется от Brexit, либо согласится на выплату тех 100 миллиардов отступных, до которых выросли ранее обсуждавшиеся 60».

Корреспондент предполагает, что «в задачу чиновников ЕС сейчас входит представить Терезу Мэй как человека, живущего в другой галактике и не понимающего реалий современной жизни Евросоюза». У Юнкера есть серый кардинал — глава кабинета председателя Еврокомиссии Мартин Сельмайер, отмечает журналист. Именно этот деятель и «дергает за ниточки», допуская нужные утечки приватной информации, призванные «спровоцировать Мэй на проявление ярости, почувствовать, как ее страну унижают, заставить ее играть по правилам ЕС, потеряв голову, и проиграть, в конце концов».