Москва, 5 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил журналистам о закрытии для авиации коалиции во главе с США зоны деэскалации в Сирии.

Mil.ru Комплекс С-400 на на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По его словам, ни с уведомлением, ни без уведомления работа авиации в зонах деэскалации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается. «Этот вопрос закрыт», — сказал Лаврентьев.

Единственное, где сейчас может работать авиация коалиции — это зоны сосредоточения группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах Ракки, Дейр-эз-Зора, а также в других населенных пунктах у Евфрата.

В меморандуме закрытие зоны деэскалации пока не прописано, но «полеты авиации прекращаются над этими территориями, и мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении», пояснил Лаврентьев.

Он также добавил, что одобрение такого документа в Совбезе ООН не требуется, однако Москва рассчитывает на поддержку решения.

Напомним, меморандум о создании зон безопасности (деэскалации) в Сирии был подписан представителями России, Турции и Ирана 4 мая в Астане (Казахстан).

Боевые действия между правительственными силами Сирии и оппозицией должны быть прекращены на полгода с 6 мая в четырех зонах — провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны.