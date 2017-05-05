Киров, 5 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении директора школы деревни Паска Кильмезского района. Женщину обвиняют в присвоении бюджетных средств.

Уголовное дело

Как сообщили в СК РФ, директор школы заключила договор со своим мужем, индивидуальным предпринимателем, на распиловку, расколку, переноску и укладку дров на сумму более 20 тыс. рублей. Фактически данная работа произведена была сотрудниками школы — директор убедила их, что эти работы входят в круг их должностных обязанностей.

Сотрудники выполнили требования директора, а денежные средства за данные работы были перечислены ее мужу, как индивидуальному предпринимателю, с которым был заключен договор на выполнение данных работ. Денежными средствами директор школы распорядилась по своему усмотрению.

Эта схема работала на протяжении 2012−2016 годов. За это время женщина присвоила себе денежные средства в общей сумме более 200 тыс. рублей, причинив ущерб бюджету Кильмезского района.

Это не первое уголовно дело в трудовой практике директора школы. В 2013 году она уже находилась под следствием за то, что заключила договор со своим мужем, индивидуальным предпринимателем, на поставку дров для нужд школы в объеме 150 кубометров на общую сумму 45 тыс. рублей. Предприниматель поставку дров не осуществил, а денежные средства, поступившие ему на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных услуг, он передал своей жене, которая распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство.