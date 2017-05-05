Москва, 5 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. С начала 2017 года в России (по данным на 4 мая) валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составил 200,7 тыс. тонн. Это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату 2016 года (в 2016 году — 111,6 тыс. тонн), сообщили в Минсельхозе РФ.

LaraHughes Теплица

Собрано 164,6 тыс. тонн огурцов (в 2016 году — 89,5 тыс. тонн), 32,5 тыс. тонн томатов (в 2016 году — 18,3 тыс. тонн), а также 3,6 тыс. тонн прочих овощных культур.

Лидерами по производству тепличных овощей стали Краснодарский край (19,1 тыс. тонн), Татария (16,4 тыс. тонн), Ставропольский край (15,2 тыс. тонн), Липецкая область (13,8 тыс. тонн), Волгоградская область (12,3 тыс. тонн).

Всего в 2017 году в России планируется построить и модернизировать не менее 200 га зимних теплиц. Предполагается, что это позволит нарастить объем производства овощей на 120 тыс. тонн и достигнуть отметки в 930 тыс. тонн в год.

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Напомним, что по итогам 2016 года показатель составил 813,6 тыс. тонн, что на 14,6% выше уровня 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, «чтобы реализовать поставленные задачи по импортозамещению в ближайшие 5 лет нужно ежегодно производить дополнительно 200 тыс. тонн овощей».

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