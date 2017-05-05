Ростов-на-Дону, 5 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшие дни дорожные строители приступят к подготовке строительства новой автодороги, по которой можно будет добраться до нового ростовского кладбища. Трассу к погосту, который будет расположен в Мясниковском районе, проложат почти за 300 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерства транспорта региона 5 мая.

ИА REGNUM Дорога

Средства выделены из региональной казны. На них в этом году проведут землеустроительные работы, а также будут выкуплены земельные наделы, которые в конечном итоге покроют асфальтом. Срок сдачи трассы — октябрь 2018 года.

Известно, что подрядчиком стала компания ООО «Таганрогское ДСУ». Транспортная артерия длиной 4,9 км протянется по территории Аксайского и Мясниковского районов.

Напомним, на территории города-миллонника расположено девять кладбищ, из них восемь — действующие. Одно из крупнейших захоронений Европы — Северное кладбище — уже давно исчерпало свой ресурс. Так, на площади свыше 400 гектаров находится около 500 тыс. захоронений, и с каждым годом эта цифра увеличивается в среднем еще на 10 тысяч. Поэтому несколько лет назад было принято решение о поиске новой территории под погост.

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Ростов-на-Дону на содержание кладбищ выделил 23,5 млн рублей

В 2014 году власти определились и решили вынести новое кладбище за пределы города. Речь шла о возможности размещения погоста на двух участках, прилегающих к областному центру. Но жители микрорайона Ростовское море вышли с протестом и письменным обращением к главе президенту РФ Владимиру Путину.

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Противники строительства кладбища на Ростовском море намерены дойти до Путина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два года назад региональным властям приглянулась территория в Мясниковском районе, неподалеку от города-миллионника. Участок площадью 80 га рассчитан на 16 лет. Проблемным вопросом оказалось отсутствие подъезда к участку.

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