Симферополь, 5 мая, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Специалисты Россельхознадзора выявили фальсификат в 19 из 61 пробы молочной продукции, которые были отобраны в детских садах Крыма в 2017 году. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

«В этом году в детских садах Крыма отобрана 61 проба, из них в 19 обнаружены нежелательные добавки. Фальсификат был обнаружен в основном в завозной продукции», — сообщили в Минсельхозе.

В частности, в пробах было выявлено наличие растительных масел и сорбированных кислот. При этом фальсификат был обнаружен в основном в завозной продукции.

Данные министерства свидетельствуют о том, что за год процент фальсифицированной молочной продукции в детсадах республики вырос: если сейчас он составляет около 30%, то в 2016 году речь шла о 21% фальсификата.

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Ярослав Михайлов в связи с этим отметил, что причина появления некачественных молочных продуктов в детских садах заключается в условиях тендеров, по котором оно приобретается, поскольку их выигрывают те, кто предлагает минимальную цену. «Однако низкая цена далеко не всегда подразумевает качество и безопасность продукции», — отметил он.

По его мнению, в условия закупок надо внести пункт, что продукция должна приобретаться у товаропроизводителя, осуществляющего свою деятельность на территории Крыма не менее трёх лет. В таком случае «отпадёт и вопрос качества молочных продуктов в детских садах, и вопрос сбыта молока для наших сельхозтоваропроизводителей», — считает Михайлов.

По данным Минсельхоза РК, в 2016 году Крым произвел 285 тыс. тонн молока, что покрывает около 30% потребности региона в молочной продукции.