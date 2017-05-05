Ереван, 5 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум.

Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления деятельности офиса ОБСЕ в Ереване — единственного в Закавказье. Азербайджан наложил вето на решение по бюджету организации, мотивируя свою позицию требованием закрытия Ереванского офиса ОБСЕ, в связи с чем представительство организации вынуждено будет прекратить свою работу.

Mil.am Представители ОБСЕ проводят мониторинг на армяно-азербайджанской границе

Таким образом, вслед за бакинским организация может лишиться и представительства в Ереване и вообще в Закавказье. Бакинский офис ОБСЕ был закрыт в 2015 году, когда президент Азербайджана обвинил организацию в давлении на бакинское представительство в рамках карабахской проблематики. В частности, речь шла о давлении на руководителя офиса, француза азербайджанского происхождения Алексиса Шахтахтинского из-за его тесных связей с руководством Азербайджана. На это недвусмысленно указывал и посол США в Азербайджане, призывая Шахтахтинского работать теснее с гражданским обществом, а не властями.

Свою позицию Баку объясняет недопустимостью осуществляемого Ереванским офисом ОБСЕ проекта по разминированию приграничных с Азербайджаном территорий. Как считает Баку, разминирование является объектом постконфликтного решения, а реализация этого мероприятия сейчас направлено на сохранение неприемлемого для него статус-кво.

Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что «Азербайджан своей крайне деструктивной политикой оказался в полнейшей изоляции в ОБСЕ».

«Председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, — все поддерживают деятельность ереванского офиса ОБСЕ, и лишь Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса в Организации, согласно которому даже одна страна может воспрепятствовать принятию решений, выступает против продолжения деятельности ереванского офиса ОБСЕ и тем самым противостоит Организации в целом».

По словам Бабаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии 4 мая выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата ереванского офиса. «Как и в январском заявлении в Постоянном совете, так и сегодня, австрийское председательство высоко оценило конструктивные усилия Армении по решению данного вопроса. Подходы Армении были по достоинству оценены также другими странами-участницами», — сказал он.

Пресс-секретарь МИД Армении отметил, что делегация Армения в ОБСЕ представила все предпринятые шаги по продлению мандата ереванского офиса ОБСЕ, а также целенаправленную деятельность Азербайджана по закрытию представительства Организации в Армении, усилившуюся даже после четкого опровержения австрийским и немецким председательством фальшивых обвинений Баку в адрес ереванского офиса.

«Азербайджан после закрытия бакинского офиса ОБСЕ, фактически добившись пресечения деятельности ереванского представительства, тем самым лишает Организацию возможности осуществления полноценной миссии на Южном Кавказе, что, естественно, не может не оказать негативного влияния не только на деятельность ОБСЕ в нашем регионе, но и в целом на Организацию и ее структуры. Азербайджан как во внутренней, так и во внешней политике в каждодневном режиме попирает принципы ОБСЕ и обязательства перед данной Организацией и в этом плане является объектом постоянной международной критики. Сейчас же, воспрепятствовав деятельности ОБСЕ и в очередной раз бросив вызов мировому сообществу, Баку потерпел очередное фиаско на международной арене, увеличив водораздел между собой и цивилизованным миром», — отметил Балаян, добавив, что армянская сторона готова к максимальному сотрудничеству с ОБСЕ.

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен (Австрия) и специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин 4 мая выразили сожаление в связи с тем, что не достигнуто соглашение относительно продления мандата ереванского офиса ОБСЕ. Ожидается, что офис закроется в ближайшие месяцы.

«К сожалению, несмотря на длительные усилия, Постоянный совет не смог достичь согласия в вопросе продления мандата ереванского офиса ОБСЕ и обеспечения продолжительности важной работы офиса. Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала предоставить полевым миссиям ОБСЕ мандаты на деятельность и все необходимые ресурсы, чтобы они смогли осуществить важные для них программы. Однако, к сожалению, еще одно поле деятельности закрывается», — сказала Кристин Муттонен.

Кристиан Вигенин, в свою очередь, подчеркнул важность деятельности ереванского офиса ОБСЕ для Армении и ОБСЕ, отметив, что ПА ОБСЕ останется активно вовлеченной в регионе. «Учитывая в последние годы закрытие офисов ОБСЕ в Грузии и Азербайджане, у ереванского офиса особое значение и важность, которые нельзя недооценивать. Я лично воспользовался опытом офиса в ходе дипломатических визитов и надеюсь, что за промежуточный период, предшествующий окончательному закрытию миссии, можно будет достичь компромиссного решения, чтобы у страны была возможность воспользоваться поддержкой офиса ОБСЕ», — отметил Кристиан Вигенин.

17 января, комментируя позицию Азербайджана, который не поддержал продление мандата ереванского офиса ОБСЕ, представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан неоднократно доводил до сведения ОБСЕ, что военно-политическая деятельность ереванского офиса ОБСЕ выходит за рамки его мандата». По словам Гаджиева, речь идет об участии офиса в мероприятиях «на оккупированных территориях Азербайджана» (имеет ввиду Нагорно-Карабахскую Республику — ИА REGNUM ), в частности в проектах по разминированию в Нагорном Карабахе.

По его словам, подобная деятельность вызывает недовольство азербайджанской стороны, так как у ереванского офиса нет полномочий заниматься вопросами, связанными с конфликтом. Гаджиев также отметил, что «Армения спекулирует вопросом неподдержки Азербайджаном продления мандата ереванского офиса ОБСЕ».

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США также «сожалеют» о решении Баку, считая, что ОБСЕ лишается последней площадки присутствия в Закавказье. «Сожалеем, что Азербайджан не согласился на продление мандата, требуя, чтобы ОБСЕ прекратило помощь в разминировании территорий. Мы обращаемся с председательству и генеральному секретариату ОБСЕ с призывом найти новые варианты возобновления деятельности организации в Армении», — говорится в документе.

Ранее позицию России по этой проблеме высказал и глава МИД РФ Сергей Лавров. «России не безразлична судьба офиса ОБСЕ в Ереване. Москва поддерживает принцип, согласно которому, страновые офисы открываются в соответствии с пожеланиями государств-участников ОБСЕ. В данном случае нам это тем более не безразлично, поскольку это бюро возглавляет гражданин России. В данном случае у наших азербайджанских коллег возникли вопросы, и германское и австрийское председательство занимались тем, чтобы эти сомнения снять. Последние предложения, подготовленные австрийским председательством, решают все возникшие проблемы», — заявлял Давров в феврале 2017 года.

Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев. С марта 2016 года руководителем миссии ОБСЕ в Ереване является российский дипломат, посол Арго Аваков. Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где действует офис ОБСЕ. Открывшийся в 2000 году в Баку офис ОБСЕ прекратил деятельность 4 июня 2015 года. Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.