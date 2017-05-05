Краснодар, 5 мая, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Краснодаре мать снова отказалась от ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения, младенца подбросили в так называемое «окно жизни».

(сс) CWitte Ребенок

Тревожный сигнал в беби-боксе городской больницы скорой медицинской помощи кубанской столицы сработал 4 мая в 21:00. Сюда подбросили очередного новорожденного ребёнка.

Оставленный малыш — мальчик весом 3,8 кг и возрастом не более пяти дней. Никакой записки с именем ребёнка или иной информацией при нем не было.

Читайте также: Также по теме: Канун Пасхи в Краснодаре: Девочку Марию подбросили в беби-бокс

«Окна жизни»? Подброшенный в беби-бокс в Краснодаре младенец умер

«Внешне ребёнок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования», — уточнили в ведомстве.

Мальчик стал девятнадцатым малышом, оставленном в беби-боксе с момента их установки в Краснодарском крае. Это произошло незадолго до великого праздника — Дня Победы.

Это уже не первый раз, когда по каким-то причинам матери не берут на себя заботу по воспитанию своих детей и подбрасывают их в беби-боксы за несколько дней или прямо в канун больших праздников. Так, накануне Пасхи в беби-боксе была оставлена доношенная девочка. Рядом с хорошо одетым ребёнком лежала записка, в которой сообщалось, что малышку зовут Мария и родилась она 10 апреля 2017 года. Символично, что на груди у новорожденной был православный крестик.

Также по теме: Читайте также: Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»

«Беби-бокс — легкое преступное решение»

Еще одну девочку на вид около суток от роду подбросили в «окно жизни» прямо в День защиты детей — 1 июня 2016 года. Ребенка оставили здесь тёмной ночью, под проливным дождём.

Никаких записок при ней не было. А в 2014 году рано утром 31 декабря в беби-боксе был оставлен мальчик весом 3 кг и ростом 50 см.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России беби-бокс был установлен именно в Краснодарском крае. Он появился в 2011 году в Сочи. Первый ребёнок оказался здесь уже через месяц. Сейчас в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.