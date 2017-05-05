Калининград, 5 мая, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Калининграде завершен литературный конкурс среди школьников и студентов, посвящённый Великой Победе над фашистской Германией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования, всего на конкурс было прислано около 38 тыс. сочинений, большинство из которых были написаны на тему: «Бессмертный полк»: память сквозь столетия».

Кадр документального фильма «Штурм Кёнигсберга»

Победителями стали десять школьников: Екатерина Джанджгава, Анастасия Никитина, Сергей Бусель, Лиана Крузман из Калининграда, Таисия Вилькоцкая и Каролина Кириченко из Черняховска, Валерия Черемнова из Краснознаменска, Анна Чухлиб из Пионерского, Валентина Егоренко из Балтийска, Арина Садкова из Светлого.

Победители получили право посетить Парад Победы в Калининграде, а также принять участие в экскурсионно-образовательной поездке в «большую Россию» по программе «Мы — россияне».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что во многих сочинениях калининградские школьники проводят исторические параллели между фашистской Германией и сегодняшней Украиной.

Например, 11-классница Арина Садкова пишет: «Когда мои родные начинают говорить о войне, берут и рассматривают бабушкины фотографии, награды, читают её воспоминания, то проклинают Гитлера и войну, которая искалечила и погубила судьбы и жизни миллионов человек. И теперь мы, русские люди, абсолютно не понимаем фашистски настроенных украинцев, с которыми в прошлом мои прабабушка, бабушка и дедушки прожили полжизни бок о бок на Украине в абсолютном согласии!»

11-классник Сергей Бусель, переехавший несколько лет назад в Калининграде с Украины, пишет: «Моей бабушки 85 лет, но она помнит весь ужас детства в оккупации, зверства нелюдей. И ей до горечи обидно, что Украина так предала и забыла тех, кому обязана своим существованием. Она возвращалась в России мимо огненных границ ДНР. Я видел, как плакали её слепые глаза, а руки сжимали старенькую шкатулку с похоронкой отца Василенка Тимофея Павловича, героически погибшего 2 апреля 1944 года»

Много сочинений посвящено героизму советских воинов при штурме города-крепости Кёнигсберг. 10-классница Лиана Крузман так начинает своё сочинение: «Кёнигсберг… Даже от самого этого названия веет холодом и высокомерием».

Семиклассница Анастасия Никитина пишет: «Много святых мест в моём городе, но, наверное, самым дорогим является мемориал 1200 гвардейцам. Здесь всегда торжественная тишина, единение сердец людей разных поколений и цветы, море цветов. Вчитываюсь в имена героев, даты жизни. Как молоды они были, как хотелось им жить, любить, но война вторглась в их жизни и разрушила её. Нет, не разрушила — убила!»