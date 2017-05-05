Ярославль, 5 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В начале нового учебного года в Ярославской области будет реализован пилотный проект «Школьное молоко». В начальных классах одной из школ города в течение месяца ежедневно дети смогут получать молоко в качестве дополнительного питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Национальная программа «Школьное молоко» реализуется в России с 2005 года, охватила 49 регионов и показывает хорошие результаты эффективности: увеличение потребления молочных продуктов учащимися начальных классов, рост производства цельной молочной продукции, а также улучшение качества молока.

«Программа имеет двойной положительный эффект — укрепление здоровья подрастающего поколения и развитие молочной отрасли АПК региона, поскольку предприятия получают стабильный рынок сбыта. Используется только молоко высшего качества, обработанное по определенным стандартам. Сегодня на местных молокоперерабатывающих предприятиях рассматривается вопрос обогащения продукции необходимыми витаминами и микроэлементами, а также введения механизмов ультрапастеризации — бережной обработки молока с сохранением всех ценных качеств», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Программой для младших школьников предусмотрено ежедневно по 200 миллилитров ультрапастеризованного молока. Это является нормой, рекомендованной Роспотребнадзором и Институтом питания РАН. Молоко подается в индивидуальной санитарно безопасной упаковке. Поставщиками станут ярославские молокоперерабатывающие предприятия.

«Реализация пилотного проекта позволит не только апробировать механизм работы национальной программы «Школьное молоко» и рассказать школьникам о его пользе, но также донести до родителей, что детям необходимо прививать культуру здорового питания. Мы планируем объединить наши усилия и опыт учителей в проведении уроков по здоровому питанию и здоровому образу жизни», — сказала руководитель национальной программы «Школьное молоко» Ольга Панова.