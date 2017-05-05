Ярославль, 5 мая, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Алексей Окладников внес в региональное заксобрание проект поправок в Уголовный кодекс России, которые предполагают введение уголовной ответственности за незаконный оборот охотничьих ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Яроблдуме.

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Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 2582, устанавливающей уголовную ответственность за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, а также переработку диких животных, добытых браконьерским способом.

По мнению депутата, действующие нормы УК не позволяют эффективно бороться с браконьерством, так как доказать факт убийства животного бывает трудно, а уголовной ответственности за хранение или перевозку нелегальных трофеев нет.

«В последнее время проблема противодействия преступлениям, связанным с незаконными добычей и оборотом диких животных, приобрела особую актуальность для Ярославской области. С 2012 по 2016 года органами внутренних дел Ярославской области зарегистрировано 339 фактов незаконной охоты, при этом обвинительных приговоров вынесено лишь 46. За 2 месяца 2017 года выявлено более 30 фактов незаконной охоты, вынесено 2 обвинительных приговора по статье 258 УК РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если Ярославская областная дума поддержит инициативу, проект закона будет направлен в Госдуму РФ.