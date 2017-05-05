Москва, 5 мая, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Минобороны РФ в своем Facebook опубликовало видео полета стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации и многоцелевых истребителей Су-35С 4 мая в районе Аляски.

Скриншот с видео Ту-95 вблизи Аляски Полет

Плановые полеты выполнялись над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов. При этом все полеты были выполнены в соответствии с международными нормами, граница других государств не нарушалась.

Полеты прошли в 160 км от острова Кадьяк. На встречу российским самолетам были направлены истребители ВВС США F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3. Они взлетели с авиабазы Элмендорф-Ричардсон (Анкоридж).

Максимально российские самолеты приблизились к побережью американского штата Аляска на расстояние в 55 км. В Пентагоне полеты стратегических бомбардировщиков ВКС РФ назвали «безопасными и профессиональными».

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