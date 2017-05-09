Пермь, 9 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Перми праздничные действия в День Победы начались в 10:00 местного времени (08:00 мск) на Октябрьской площади. Для ветеранов и собравшихся гостей артисты представили театрализованный пролог. Затем торжественным маршем проследовали войска Пермского гарнизона. За ними проследовало около 20 единиц военной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Скриншот прямой трансляции на сайте http://t7-inform.ru Вынос знамени в Перми

Главными гостями праздника традиционно являются ветераны Великой Отечественной войны. Особенностью этого года стал визит делегации ветеранов блокадного Ленинграда, которые также принимают участие в пермском Параде Победы. Для них организовано 500 зрительских мест и еще 500 — для сопровождающих. Для зрителей на площади установлены трибуны.

Отдельным событием стала многотысячная колонна «Бессмертного полка». Участники прошли по Октябрьской площади, улице Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. «Бессмертный полк» прошагал по улицам города Перми уже пятый раз.

В 2017 году число участников акции побило все рекорды. по предварительным данным, в шествии приняло участие примерно 40 тыс. человек. Горожане с гордостью несли портреты своих близких, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Каждый готов рассказать историю фронтовика с портрета.

Врио губернатора Максим Решетников также шагал в одной колонне с пермяками. Он нес портрет брата деда — Ильи Ивановича Решетникова, который в звании сержанта работал шофёром 716 дивизиона связи. Был на южном, прибалтийском фронтах. Во время освобождения Крыма без сна и отдыха работал несколько суток, доставляя офицеров и документы. Трижды ранен, награждён медалями «За Боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945».

Напомним, в 2013 году к шествию присоединились более 5 тысяч человек, в 2014 — более 12 тысяч, в 2015 году — более 25 тысяч человек. В 2016 году количество участников акции превысило 30 тысяч человек. Полки идут практически во всех муниципальных образованиях Пермского края.

Акция призвана сохранить память о героических подвигах своих дедов и прадедов, которые боролись за освобождение Родины, не жалея жизни. Это гражданская инициатива тех, кому важно сохранить семейные истории о подвигах родных, приближавших Победу на фронте или в тылу.

«Очень важно, чтобы люди приходили по зову сердца, потому что считают это важным для себя, потому что хотят быть вместе со своими родными и другими людьми. Это, с одной стороны, очень личная, семейная, индивидуальная история, а с другой стороны — общая. Именно в колонне становится ясно, что тогда все вместе выиграли эту войну. И мы благодарны своим родным и другим солдатам за то, что они сделали для нас. Еще раз хочу напомнить, что в колонне запрещена любая символика партий, предприятий, организаций. Это не имиджевая площадка. Это одна страна и один полк. В этот день мы все пронесем на своих руках своих родных и близких», — отметила координатор движения в Перми Анна Отмахова.