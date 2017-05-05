Москва, 5 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Очередное предложение руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста свидетельствует о том, что в правительстве РФ, скорее всего, соответствующее решение уже принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Моя личная позиция и позиция фракции ЛДПР — категорически против. Мы давно говорим: оставьте в покое щепетильную тему повышения пенсионного возраста. Но то, что эти вопросы периодически озвучиваются отдельными должностными лицами, представителями отдельных направлений в правительстве, и потом после поднимающегося шума звучат слова, что якобы никакого решения не принято, что это только призывы — на мой взгляд, речь идёт о том, что готовится общественное мнение, прощупывают почву», — продолжил он.

Нилов отметил, что до 2018 года, до выборов президента подобные идеи вряд ли найдут свое воплощение, однако, видимо, «уже есть решение это сделать в правительстве».

При этом надо иметь в виду, что система, которая была введена в 2014 году, — это и есть фактически искусственное повышение пенсионного возраста, продолжил депутат. Уже сегодня многие граждане сталкиваются с тем, что, достигая пенсионного возраста, они не могут получать пенсию, «а вынуждены ждать еще 5 лет, чтобы получить социальную пенсию, поскольку на страховую они не заработали необходимого количества баллов или не имеют нужного стажа», констатировал парламентарий.

«Кроме этого, надо иметь в виду, что, несмотря на общую цифру, что якобы продолжительность жизни увеличивается, в регионах везде ситуация складывается по-разному», — указал Нилов, отметив, что многие мужчины до пенсионного возраста просто не доживают.

Глава комитета также обратил внимание на то, что для отдельных категорий граждан уже повышен пенсионный возраст — для госслужащих, для представителей отдельных профессий.

«Постепенно, поэтапно подготовка к этому вопросу (о повышении пенсионного возраста) идёт, и общество с постановкой такого вопроса столкнётся. Мы, ЛДПР, — против такой постановки», — сказал в заключение Нилов.

5 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина предложение о сокращении числа пенсионеров. В ЦСР посчитали, что в результате принятия такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек, что позволит, по предположению авторов инициативы, создать устойчивую пенсионную систему.