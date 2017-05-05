Москва, 5 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Может показаться удивительным, но на рынке нефти основной игрок на понижение — это Российская Федерация. Именно с заявлений России ещё две недели назад начался дрейф котировок с 56 до 52 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

drpepperscott230 Нефть

«Тогда Минэнерго тонко намекало, что России не очень нужно и выгодно подписывать договор о пролонгации сокращения добычи нефти на следующие полгода. Этого было достаточно для того, чтобы фьючерсы, как и в марте 2017 года, выпали из коридора 54−58», — сказал эксперт.

«А дальше, как это обычно бывает на рынке, всё совпало — Ливия возобновила добычу и поставки нефти в Европу, Штаты продолжили наращивать добычу, данные из Азии пошли плохие, плюс в Китае начались проблемы с ликвидностью. Получился «Букет Молдавии», от которого стало резко плохо держателям длинных позиций в нефти», — пояснил Богданов.

«В итоге на утро 5 мая имеется минус 10% за неделю. Не исключено, что дальше можно будет наблюдать психологические уровни в районе 45, 40 и 38 долларов, хотя сегодня нефть может и скорректироваться на данных из США», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть дала слабину»

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже отметки 47 долларов за баррель. 5 мая цены продолжают падать. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,16% — до 46,85 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,75% — до $44,27.