Минск, 5 мая, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Белорусский рубль напрямую зависит от динамики российского рубля, заявил председатель наблюдательного совета Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (ИПМ) Игорь Пелипась, сообщают 5 мая «Белорусские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

По его словам, снижение или повышение российского рубля напрямую сказывается на курсе рубля белорусского. Так, по мнению эксперта, каждый процент девальвации рубля вызывает аналогичное снижение белорусского на 0,65%. В связи с этим, отмечает экономист, Белоруссия сильно зависит от экономической ситуации в России.

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Помимо этого, у республики нет возможности проводить «самостоятельную» курсовую политику, поскольку доля российского рубля в белорусской корзине валют составляет 50%, а значит динамика белорусского рубля отстраниться от событий на валютном рынке России просто так не сможет.

«Теоретически, колебания курса белорусского рубля можно сглаживать за счет интервенций, однако, во-первых, похоже, резервов, чтобы этим заниматься, немного, а, во-вторых, искусственное поддержание обменного курса абсолютно бессмысленно», — сказал Пелипась.

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Напомним, 4 мая российский рубль упал до минимума с 22 марта, пара USD/RUB достигла отметки 57,98. По мнению экспертов, это связано с нефтяными котировками, а также с агрессивной монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США.